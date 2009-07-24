Веб-дизайнер. Начал рисовать сайты с Сентября 2004 года. Проф. стаж 5 лет.
Минимальная цена за макет: 265$ (8000 руб.)
Работаю исключительно по предоплате. от 20 до 50%
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- ЧерноморСтройСервис336 просмотров
- Феникс340 просмотров
- NSS333 просмотра
- Игроид712 просмотров
- Center-call461 просмотр
- Talisman Travel671 просмотр
- GoldSauna430 просмотров
- FWater547 просмотров
- Дайвинг413 просмотров
- Марийская Охота845 просмотров
- EPOS597 просмотров
- Сумашедшая контора515 просмотров
Отзывы заказчиков
$350
7 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
15 лет назад
Очень понравилось работать с Павлом, отличный человек и профессионал. В процессе предоставил несколько прекрасных вариантов шапок. Вся работа выполняется очень быстро и качественно. Рекомендую как надёжного исполнителя, знающего своё дело.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, редко таких встречаю, очень рад был нашему знакомству. Хочется поставить оценку на много больше чем 10 к сожалению нельзя! По мимо заказа, Сергей хороший человек, добрый, всегда рад помочь в работе, рекомендую всем без исключения!!! Спасибо Вам Сергей!
$20
10 баллов
16 лет назад
Павел со своей работой справился оперативно. На лету понял, что нужно сделать. Все сделал с первого раза и корректировок не потребовалось. Приятно было иметь дело. Будем продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
Один из самых порядочных заказчиков, четко поставил цель, оплатил вовремя и без лишних слов, можно было бы тут поставить большую оценку с удовольствием это сделал! Спасибо!
$250
8 баллов
16 лет назад
С Павлом приятно работать - вежливый, тактичный. Проявляет себя в работе творчески. Не поставил 10 из-за слабого умения объяснять свои творческие находки и некоторую медлительность, за которую заказчик мне выговорил.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, хороший человек, с удовольствием поработал бы с ним и дальше ... ставлю 10, но Евгений тянет на более высокую оценку, Спасибо Вам!
Дизайн сайтов
9 отзывов
от $250
от 1 дня
нет рейтинга