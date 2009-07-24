XSOUX

Павел XSOUX

 
36 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Веб-дизайнер. Начал рисовать сайты с Сентября 2004 года. Проф. стаж 5 лет.

Минимальная цена за макет: 265$ (8000 руб.)

Работаю исключительно по предоплате. от 20 до 50%

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Отзывы заказчиков

katikdnepr
Екатерина 
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
$350
7 баллов
11 лет назад
(ДЛЯ XSOUX) Дизайн сайта строительной компании
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ulitka_fudzi
Татьяна 
43 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Лексанова Павла (XSOUX)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
FaradayStudio
Сергей 
32 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Нужна шапка к сайту
Очень понравилось работать с Павлом, отличный человек и профессионал. В процессе предоставил несколько прекрасных вариантов шапок. Вся работа выполняется очень быстро и качественно. Рекомендую как надёжного исполнителя, знающего своё дело.
Отличный заказчик, редко таких встречаю, очень рад был нашему знакомству. Хочется поставить оценку на много больше чем 10 к сожалению нельзя! По мимо заказа, Сергей хороший человек, добрый, всегда рад помочь в работе, рекомендую всем без исключения!!! Спасибо Вам Сергей!
Ответный отзыв
snoop15
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
16 лет назад
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Павел со своей работой справился оперативно. На лету понял, что нужно сделать. Все сделал с первого раза и корректировок не потребовалось. Приятно было иметь дело. Будем продолжать сотрудничество.
Один из самых порядочных заказчиков, четко поставил цель, оплатил вовремя и без лишних слов, можно было бы тут поставить большую оценку с удовольствием это сделал! Спасибо!
Ответный отзыв
jishnu
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$250
8 баллов
16 лет назад
Дизайн сайта производителя дверей
С Павлом приятно работать - вежливый, тактичный. Проявляет себя в работе творчески. Не поставил 10 из-за слабого умения объяснять свои творческие находки и некоторую медлительность, за которую заказчик мне выговорил.
Отличный заказчик, хороший человек, с удовольствием поработал бы с ним и дальше ... ставлю 10, но Евгений тянет на более высокую оценку, Спасибо Вам!
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Дизайн сайтов
9 отзывов
от $250
от 1 дня
нет рейтинга