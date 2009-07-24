Отличный заказчик, редко таких встречаю, очень рад был нашему знакомству. Хочется поставить оценку на много больше чем 10 к сожалению нельзя! По мимо заказа, Сергей хороший человек, добрый, всегда рад помочь в работе, рекомендую всем без исключения!!! Спасибо Вам Сергей!