Дизайнер сделал макет (имеется .psd) одной страницы - самой сложной - и не отвечает уже очень долго. Осталось доделать несколько других страниц, что делается просто и быстро, так как основа уже есть, и самый сложный ...
Дизайн сайта производителя дверей
ТЗ в приложении. Открывается без проблем в ОпенОфис.
Комментарии.
1. Анимацию делать не нужно. Ее нужно предусмотреть. Дать рекомендации. Аниммировать будет другой человек.
2. Бюджет примерный. Поднимать не желательно. Но возмонжно. Приоритет предложениям в рамках бюджета.
3. Нужно сделать одну главную и внутренние, которые могут незначительно отличаться от главной по дизайну в сторону упрощения. Особенно уделить внимание: дилерам, строителям, наши магазины, форум.
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