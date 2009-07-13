Дизайн сайта производителя дверей

ТЗ в приложении. Открывается без проблем в ОпенОфис.

Комментарии.

1. Анимацию делать не нужно. Ее нужно предусмотреть. Дать рекомендации. Аниммировать будет другой человек.

2. Бюджет примерный. Поднимать не желательно. Но возмонжно. Приоритет предложениям в рамках бюджета.

3. Нужно сделать одну главную и внутренние, которые могут незначительно отличаться от главной по дизайну в сторону упрощения. Особенно уделить внимание: дилерам, строителям, наши магазины, форум.