Дизайн для сайта

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Закрыт84 заявки580 просмотров

Нужен дизайн для сайта компании, основная деят-ть которой - прием эл.платежей от населения чз сеть стационарных и ПОС-терминалов за услуги мобильной, интернет связи, кабельного ТВ и прочих услуг.

Требования:

- креатив;

- оригинальность;

- яркий и неповторимый дизайн;

- использование анимации, динамики элементов сайта.

Кол-во страниц: одна главная, две внутренние.

Основной цвет - красный.

Есть логотип.

Принимаются предложения от профи с соответствующим портфолио!

16 лет назад
ltok
Олег 
43 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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