Нужен дизайнер с неординарным подходом к работе, способный сделать качественный, дорогой, красивый, уникальный дизайн на заезженную тему. Векторная отрисовка, креатив, талант и т.д. В случае если сработаемя – будут еще заказы. ...
Дизайн для сайта
Нужен дизайн для сайта компании, основная деят-ть которой - прием эл.платежей от населения чз сеть стационарных и ПОС-терминалов за услуги мобильной, интернет связи, кабельного ТВ и прочих услуг.
Требования:
- креатив;
- оригинальность;
- яркий и неповторимый дизайн;
- использование анимации, динамики элементов сайта.
Кол-во страниц: одна главная, две внутренние.
Основной цвет - красный.
Есть логотип.
Принимаются предложения от профи с соответствующим портфолио!
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