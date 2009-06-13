Дизайн + верстка шаблона под Битрикс

В срок не уложился, объяснив проблемами с компом. Попросил оставшиеся 50 процентов суммы на восстановление компьютера, пообещав в пару дней уложиться с работой... Прошло больше 2-х недель - на связь не выходит ни в аське, ни на сайте в привате, хотя бывает каждый день почти. Работа соответственно не выполнена, деньги не возвращены.