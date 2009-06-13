Здравствуйте! Необходимо создать сайт на тему "Охота и рыбалка". Тип проекта конкурсный. Для участия, пришилте просто небольшые наброски и примеры в личку. Сроки: 2 дня.
Дизайн + верстка шаблона под Битрикс
Необходимо разработать невычурный строгий дизайн (Основной цвет черный, белый, серый либо серебро + не сильно режущие глаз дополнительные цвета на выбор разработчика) сайта под систему Битрикс с последующей версткой и установкой на прототип. Логотип исходного сайта в аттаче, изменения не приветствуются, но в угоду дизайну допускаются. Сайт информационно не закончен, основные направления - Обмен (вводовывод электронных валют Webmoney) на Камчатке + Кредитование трейдеров на валютном рынке Форекс (географически не привязано) Предполагаемое предложение по стилистике дизайна - природа Камчатки (Элементы рельефа, природы как вариант), незначительные вкрапления атрибутики Webmoney и делового имиджа, + фантазия разработчика. Адрес разрабатываемого сайта avalonbank.ru (контент залит не полностью, дорабатывается). Подробности либо вопросы при переписке (предпочтительнее почта [email protected] либо вмид 133668300385). При качественной работе возможно дальнейшее сотрудничество. Опыт работы с системой Битрикс приветствуется.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $8
Есть понравившийся шаблон, заменить рисунок в подвале и настроить меню.Закрыт16 лет назад
Есть дизайн шапки сайта в .psd Необходимо в нескольких местах шапки организовать слайд-шоу (меняющиеся маленькие фотографии из базы). Возможны варианты реализации на флеш либо javascript. При выборе проекта, желательно показать пример похожей готовой ...Завершен16 лет назад
- $5
Есть рисунок в приложении выполненный черными линиями. Задача разукрасить чтобы он превратился в красочную шапку для сайта elgon.ru. Небо должно быть голубое от светлого к темному к верху. Дома теплых тонов. Форма рабочих зеленая ...Завершен16 лет назад
- $50
Нужен дизайн для сайта гостиницыЗавершен16 лет назад
Необходимо по готовому дизайну, сделать шаблон для PHPBB3 в стиле этого дизайна.Закрыт16 лет назад
Подправить, для некоторых страниц сделать, дизайн и сверстать. Верстка - кроссбраузерная блочная резина. Сразу указывать ссылки на портфолио. Если предложение по верстке - то ссылки на блочную резину. В ЛС ...Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт16 лет назад
Требуется очень красивый и функциональный дизайн для сайта детского центра. Центр предоставляет психологические услуги для детей, а также развивающие тренинги. На сайте будут: новости услуги гостевая + стандартный набор. ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт16 лет назад
Шаблон для DLE 7.5 Тематика: Музыка Нужен Изящный дизайн, уникальный Цвет, текстуры и т.д. - На ваш вкус. Оставляем свои примеры и как связаться.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт16 лет назад
К завтрашнему вечеру (20:00) требуется дизайн инет-магазина по продаже диванов (верстка не нужна). Заказчик очень требовательный, так что шаблоны и аппликации не пойдут. Нужен действительно яркий и стильный дизайн. ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт16 лет назад