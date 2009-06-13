Дизайн + верстка шаблона под Битрикс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки139 просмотров

Необходимо разработать невычурный строгий дизайн (Основной цвет черный, белый, серый либо серебро + не сильно режущие глаз дополнительные цвета на выбор разработчика) сайта под систему Битрикс с последующей версткой и установкой на прототип. Логотип исходного сайта в аттаче, изменения не приветствуются, но в угоду дизайну допускаются. Сайт информационно не закончен, основные направления - Обмен (вводовывод электронных валют Webmoney) на Камчатке + Кредитование трейдеров на валютном рынке Форекс (географически не привязано) Предполагаемое предложение по стилистике дизайна - природа Камчатки (Элементы рельефа, природы как вариант), незначительные вкрапления атрибутики Webmoney и делового имиджа, + фантазия разработчика. Адрес разрабатываемого сайта avalonbank.ru (контент залит не полностью, дорабатывается). Подробности либо вопросы при переписке (предпочтительнее почта [email protected] либо вмид 133668300385). При качественной работе возможно дальнейшее сотрудничество. Опыт работы с системой Битрикс приветствуется.

16 лет назад
avalonbank
Алексей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Fr34klab
Евгений 
41 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)
16 лет назад
$100
5 дней
В срок не уложился, объяснив проблемами с компом. Попросил оставшиеся 50 процентов суммы на восстановление компьютера, пообещав в пару дней уложиться с работой... Прошло больше 2-х недель - на связь не выходит ни в аське, ни на сайте в привате, хотя бывает каждый день почти. Работа соответственно не выполнена, деньги не возвращены.

Заявки фрилансеров

Fr34klab
Евгений 
41 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)
16 лет назад

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