Шапка сайта со слайд-шоу

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок323 просмотра

Есть дизайн шапки сайта в .psd

Необходимо в нескольких местах шапки организовать слайд-шоу (меняющиеся маленькие фотографии из базы).

Возможны варианты реализации на флеш либо javascript. При выборе проекта, желательно показать пример похожей готовой реализации.

JavaScript
16 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

AntonDevil
Антон 
31 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
16 лет назад
$20
1 день
Остался доволен проделаной работой. Сделано все быстро, качественно и со всеми пожеланиями. Спасибо за работу!
Отличный заказчик. Всегда в сети, моментально отвечает на все вопросы, знает что ему нужно. Оплату произвёл во время. В общем я доволен =). Хороший человек.

Заявки фрилансеров

AntonDevil
Антон 
31 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разукрасить шапку

    $5

    Есть рисунок в приложении выполненный черными линиями. Задача разукрасить чтобы он превратился в красочную шапку для сайта elgon.ru. Небо должно быть голубое от светлого к темному к верху. Дома теплых тонов. Форма рабочих зеленая ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн + верстка

    Подправить, для некоторых страниц сделать, дизайн и сверстать. Верстка - кроссбраузерная блочная резина. Сразу указывать ссылки на портфолио. Если предложение по верстке - то ссылки на блочную резину. В ЛС ...

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта детского центра

    Требуется очень красивый и функциональный дизайн для сайта детского центра. Центр предоставляет психологические услуги для детей, а также развивающие тренинги. На сайте будут: новости услуги гостевая + стандартный набор. ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Шаблон DLE Сайта

    Шаблон для DLE 7.5 Тематика: Музыка Нужен Изящный дизайн, уникальный Цвет, текстуры и т.д. - На ваш вкус. Оставляем свои примеры и как связаться.

    DLE
    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Срочно дизайн инет-магазина по продаже диванов

    К завтрашнему вечеру (20:00) требуется дизайн инет-магазина по продаже диванов (верстка не нужна). Заказчик очень требовательный, так что шаблоны и аппликации не пойдут. Нужен действительно яркий и стильный дизайн. ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Редизайн сайта недвижимости

    Здравствуйте. Есть сайт недвижимости www.magreal.ru Платформа ASP.NET 2.0 Необходимо: 1. Разработать новый графический дизайн 2. Натянуть его на существующий сайт Можно подавать ...

    ASP.NET
    Дизайн сайтов50 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание дизайна из макета под netcat

    $15

    Есть темлейт дизайна. Нужно его прикрутить к неткат. 1 страница будет на всем сайте. Работы там на 20 минут и цена за такую работу строго 600р. Оплата сразу же после выполнения. Пишите строго в ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад