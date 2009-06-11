Требуется нарисовать дизайн для веб студии. Логотип и фирменные цвета в приложении(файл .cdr) На странице должно быть: Новости Картинка с последней работой Контакты(телефон, почта) Заголовок и текст раздела. Выпадающее ...
Нужен дизайн строительной фирмы
Нужен дизайн строительной фирмы, бюджет 200 у.е.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $80Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Дизайн сайта и лого для компании Вековой Восток сайт будет размещен: vekovoyvostok.com содержание : очень перекликается с http://nazdorovye.com.ua/ предпочтения в дизайне: ozone.in.uaДизайн сайтов20 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Необходимо разработать дизайн эскорт-агентсва. Агенство работает в основном с клиентами из СНГ. Требования: легкость, отсутствие пошлости и клипарта. P.S. Я представитель заказчика, но выбор исполнителя осуществлять буду не ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Есть форумы на движке SMF. Есть 10 шаблонов (в дальнейшем дам доступ). Необходимо для этих форумов изменить шаблон так, что бы дизайны форума стали тематическими. Минимально - фон, шрифты, доступные изображения (логотипчик, иконка, ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется дизайн сайта + лого. Бюджет минимальный.Завершен16 лет назад
- $500
Движок WordPress. Стиль: Развлекательный Цветовая гамма: На выбор рабочего Например: http://www.dickshop.ru/ Очень хотелось бы с флэшем.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $300
Дизайн должен быть полностью уникальным. Очень желательно использовать флэш. профиль сайта: Информации о Отлях и отдыхе в ТурцииДизайн сайтов6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $160
Металлоторгующая компания объявляет конкурс на создание дизайна сайта. особых пожеланий нет, пусть это будет ваш полет фантазии =) корпоративные цвета оранжевый и серый, но вовсе не обязательно использовать именно их. логотип компании прилагаю. профиль ...Завершен16 лет назад
- $50
Необходимо создать дизайн-макет сайта посвященного гастроэнтерологии, в частности заболеваниям желудка человека. Сайт представляет собой справочник, в котором собрана информация о заболеваниях желудка, методах их профилактики и лечения. Основная задача, которую требуется выполнить – создать легкий ...Завершен16 лет назад
1)Меняем дизайн. Делаем, 2)1 банер 468*60, 3)1 банер 100*100, 4)1 банер 88*31 5 Все это сверстать Сроки исполнения и цена? исходник в PDS предоставляюДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт16 лет назад