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Металлоторгующая компания объявляет конкурс на создание дизайна сайта. особых пожеланий нет, пусть это будет ваш полет фантазии =) корпоративные цвета оранжевый и серый, но вовсе не обязательно использовать именно их. логотип компании прилагаю.

профиль организации: продажа цветного металлопроката.

основные разделы сайта: главная страница, о компании, вакансии, для клиентов (будет содержать много подразделов), контакты.

по сути - это должен быть сайт визитка с информацией о компании и расширенным разделом "для клиентов", где будет размещен каталог предлагаемой продукции и прочая полезная информация.

победителю конкурса перечислим 5 000 рублей и скорее всего продолжим сотрудничество для доработки дизайна и по возможности верстки сайта.