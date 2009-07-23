Создание дизайна сайта

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок1252 просмотра
#1$

Металлоторгующая компания объявляет конкурс на создание дизайна сайта. особых пожеланий нет, пусть это будет ваш полет фантазии =) корпоративные цвета оранжевый и серый, но вовсе не обязательно использовать именно их. логотип компании прилагаю.

профиль организации: продажа цветного металлопроката.

основные разделы сайта: главная страница, о компании, вакансии, для клиентов (будет содержать много подразделов), контакты.

по сути - это должен быть сайт визитка с информацией о компании и расширенным разделом "для клиентов", где будет размещен каталог предлагаемой продукции и прочая полезная информация.

победителю конкурса перечислим 5 000 рублей и скорее всего продолжим сотрудничество для доработки дизайна и по возможности верстки сайта.

16 лет назад
aktim
Anton 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Победитель конкурса

best
125 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
Все необходимые доработки дизайна выполнялись быстро и в срок. это даже трудно назвать доработками, по ходу работы произвели практически полный редизайн. отмечу пунктуальность и легкость в общении и конечно же профессионализм, как дизайнера. рекомендую. не отмечу ни одной отрицательной черты.
Хороший заказчик, которому можно доверять! Никаких проблем с взаимопониманием и оплатой! Приятно было поработать... Рекомендую!

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best
125 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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