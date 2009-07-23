Требуется нарисовать дизайн для веб студии. Логотип и фирменные цвета в приложении(файл .cdr) На странице должно быть: Новости Картинка с последней работой Контакты(телефон, почта) Заголовок и текст раздела. Выпадающее ...
Создание дизайна сайта
Металлоторгующая компания объявляет конкурс на создание дизайна сайта. особых пожеланий нет, пусть это будет ваш полет фантазии =) корпоративные цвета оранжевый и серый, но вовсе не обязательно использовать именно их. логотип компании прилагаю.
профиль организации: продажа цветного металлопроката.
основные разделы сайта: главная страница, о компании, вакансии, для клиентов (будет содержать много подразделов), контакты.
по сути - это должен быть сайт визитка с информацией о компании и расширенным разделом "для клиентов", где будет размещен каталог предлагаемой продукции и прочая полезная информация.
победителю конкурса перечислим 5 000 рублей и скорее всего продолжим сотрудничество для доработки дизайна и по возможности верстки сайта.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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