Необходимо создать сайт-визитку

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен122 заявки1152 просмотра

Необходимо сделать красивый и легкий сайт на простом движке.

Насчет подробностей хотелось бы поговорить с избранным исполнителем

давайте ссылки на портфолио

цена также будет иметь значение при выборе исполнителя

С уважением, Евгения!

PS народ, не пишите в аську и личку, смотреть не буду, не люблю когда торопят с выбором и наседают в свою пользу. Я в любом случае не делаю необдуманных решений и должна подумать.

Народ, имейте совесть, не пишите в личку. Иначе придется принимать более жесткие меры, буду исключать из проекта, не люблю, когда пытаются повлиять на принятие мною решений.

16 лет назад
je-su
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

timuridus
Тимур 
44 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$30
10 дней
Большое спасибо за проделанную работу. Сайт прекрасный! Надеюсь продолжать с исполнителем сотрудничество по другим проектам. Рекомендую фрилансера, как обязательного и исполнительного человека, приятного в общении и абсолютно адекватного в процессе работы. Работа выполнена на совесть с первого раза - переделок не требуется.
Хороший грамотный и честный заказчик. Правильно ставит задание и не требует невозможного. Рекомендую работать с этим заказчиком.

Заявки фрилансеров

timuridus
Тимур 
44 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад