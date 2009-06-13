Необходимо создать сайт-визитку

Необходимо сделать красивый и легкий сайт на простом движке.

Насчет подробностей хотелось бы поговорить с избранным исполнителем

давайте ссылки на портфолио

цена также будет иметь значение при выборе исполнителя

С уважением, Евгения!

PS народ, не пишите в аську и личку, смотреть не буду, не люблю когда торопят с выбором и наседают в свою пользу. Я в любом случае не делаю необдуманных решений и должна подумать.

Народ, имейте совесть, не пишите в личку. Иначе придется принимать более жесткие меры, буду исключать из проекта, не люблю, когда пытаются повлиять на принятие мною решений.