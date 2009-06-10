Дизайн платежной системы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт83 заявки677 просмотров

В соответствии с ТЗ.

16 лет назад
wl_gachev
Георгий 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Шаблон для DLE

    Здраствуйте! Мне нужен шаблон для музыкального сайта с солнечной музыкой реггей в интернете ни чего подходящего под этот стиль не нашел и заказывать ДЕНЕГ НЕТ последнее потратил на покупку хостинга. Движок сайта DLE ...

    DLE
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн музыкального сайта-игры

    $100

    Необходим дизайн для музыкального сайта-игры. Формат: либо векторная, либо растровая графика. Перед началом работ необходимо предоставить портфолио, старт к работам и получение ссылки на работающий прототип ...

    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Оформление e-mail рассылок элементами дизайна

    Добрый день! Необходимо оформлять e-mail рассылки, которые мы периодически ведем для пользователей. В тексте рассылок нужно: создавать баннеры, следить за гармонией расположения элементов и цветовых решений. ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Макет интерфейса управления интернет-магазином

    $30

    Для CMS нужно нарисовать МАКЕТ интерфейса управления интернет магазином (несколько связанных друг с другом форм). Основной упор - чтобы было понятно как пользоваться. Отличительной особеностью CMS является то, что это не только магазин, но и ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта, flash шапка, баннеры

    $100

    1) Полная смена дизайна, 2) создание flash шапки с навигацией и небольшое flesh меню пользователя после авторизации на сайте, 3) создание символики - логотипа, 4) 2 flash банера: 468*60, 2 flesh ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Необходимо разработать диз. сайта

    Сайт создаётся для предоставления пользователям услуг удобной, быстрой, надёжной оплаты телекоммуникационных услуг «не вставая со стула». Всё платёжеспособное население РФ. В основном, студенты (молодёжь), IT-специалисты, управляющий персонал (менеджеры, директора). Люди, работающие на дому ...

    Дизайн сайтов54 заявки
    Закрыт
    16 лет назад