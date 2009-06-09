Необходимо разработать диз. сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт54 заявки531 просмотр

Сайт создаётся для предоставления пользователям услуг удобной, быстрой, надёжной оплаты телекоммуникационных услуг «не вставая со стула».

Всё платёжеспособное население РФ. В основном, студенты (молодёжь), IT-специалисты, управляющий персонал (менеджеры, директора). Люди, работающие на дому или имеющие доступ к компьютеру.

16 лет назад
dmitrykotenko
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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