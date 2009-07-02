Дизайн+верстка для DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок314 просмотров

Здравствуйте. Требуется качественный дизайн + вёрстка. Сайт на движке DLE. + небольшая адаптация дизайна под спец. модуль для движка. Повторяю: КАЧЕСТВЕННЫЙ дизайн.

Пионеров просьба не обращаться. Только с хорошим портфолио.

Подробности вышлю заинтересованным.

DLE
16 лет назад
Nick_D
44 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

l_valentin
Валентин 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$250
5 дней
Дизайн сделан на 5+. Чувствуется креатив и подход к делу с душой. Всем рекомендую.
Было очень приятно с вами работать, люблю работать с людьми, для которых муза не скупится на идеи ))) Мои самые лучшие рекомендации, респект

Заявки фрилансеров

l_valentin
Валентин 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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