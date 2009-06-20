Профессиональный редизайн сайта

Необходимо выполнить ре-дизайн сайта с сохранением информации, размещенной на нем. Проект выглядит неплохо и в исходном варианте, поэтому нужно проявить некоторую фантазию, и вникнуть в суть деятельности сайта.

URL существующего дизайна: http://www.FxCash.ru

Существующий дизайн - это существенно переработанный шаблон templatemonster. Большая просьба не предлагать работы уровня "готовый шаблон+быстрая переделка"

Необходимо переделать: все страницы, + панель управления клиентов. Со скриптами разбираться не нужно, необходим лишь статический дизайн.

Дополнительно: нужны шаблоны в стиле основного редизайна для блога и форума (предпочтительно, под WordPress / phpBB3).

Некоторые требования к новому дизайну:

- Отстутствие FLASH!;

- "Дружелюбность";

- Должен иметь "радующие глаз" тона;

- Профессиональный вид, не обязательно строго-деловой.

Причины ре-дизайна: разделение руководства, сотрудник администрации ушел и забрал существующий дизайн с собой для другого проекта.

Прошу не подавать заявки, если Вы не в состоянии обеспечить _ВЫСОКИЙ_ уровень выполнения работы. Заранее спасибо. Прошу не оставлять информацию в виде ПРИВАТНЫХ СООБЩЕНИЙ.

Ждем предложений!