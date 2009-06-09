Срочно. Доработка дизайна.

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  2. Дизайн сайтов
Закрыт42 заявки506 просмотров

Доброе утро.

нам нужно срочно заменить иллюстрацию в шапке. Но, к сожалению, работать придется из джипеги. Кто сможет нам помочь? с каким бюджетом?

16 лет назад
mediamanager
Менеджер 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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