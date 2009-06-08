Дизайн сайта

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Закрыт6 заявок499 просмотров
#1$

Посмотрите сайт: http://www.s-t-i-n.ru/

Это "черновой" вариант. С главной страницы - вход на сайт по кабелю (отдельно) и по металлу (отдельно).

Мы торгуем и тем, и другим.

Нужно доработать дизайн, чтобы он смотрелся посолиднее и приятнее для глаза... :)

Ну и если есть какие-то идеи, то предлагайте, оценим и будем работать.

Может быть, есть какие-то варианты по флеш-анимации или еще что-то...

Ваши предложения и образцы работ скидывайте на почту: [email protected]

16 лет назад
buran111
54 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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