# 1 — $

Посмотрите сайт: http://www.s-t-i-n.ru/

Это "черновой" вариант. С главной страницы - вход на сайт по кабелю (отдельно) и по металлу (отдельно).

Мы торгуем и тем, и другим.

Нужно доработать дизайн, чтобы он смотрелся посолиднее и приятнее для глаза... :)

Ну и если есть какие-то идеи, то предлагайте, оценим и будем работать.

Может быть, есть какие-то варианты по флеш-анимации или еще что-то...

Ваши предложения и образцы работ скидывайте на почту: [email protected]