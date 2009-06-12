Немного переделать шаблон для wordpress

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Завершен6 заявок244 просмотра

Здравствуйте,

Необходимо переделать готовый шаблон для Wordpress. Нужно для него перерисовать шапку и вписать в нее мой готовый логотип (картинки в шапке должны меняться, скрипт есть), баннер с шапки убрать под саму шапку. Немного переделать меню. Так же есть plugin WPG при активации которого шаблон разносит в клочья... Нужно исправить ситуацию (и показать что править потом в случае обновления плагина или шаблона), а так же заменить один блок в шаблоне с исправлением CSS файла.

CSSWordPress
16 лет назад
masya2000
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

illusix
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$100
3 дня
Очень очень очень доволен работой. Ребята не только выполнили требуемую задачу, но и вышли за рамки оговоренных условий. Умеют вести работу с клиентом, на лету понимают, что от них требуется и очень быстро выполняют поставленные задачи. Этой команде можно доверять и быть спокойным, что если они взялись за проект - они его доведут до конца. Цены устанавливают весьма приемлимые, что тоже очень радует как клиента. Буду сотрудничать в дальнейшем и всем рекомендую.
Вежливый человек, приятно было работать - заплатил больше чем обговаривали, советую.

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illusix
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад

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