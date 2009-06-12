Есть шаблон для Wordpress http://www.smashingmagazine.com/2008/08/20/notepad-chaos-a-free-wordpress-theme/ Там же есть .psd файл этого шаблона. Он будет переделываться для сайта сауны. Необходимо: 1. В вверх шаблона красиво и гармонично вписать название сауны: ...
Немного переделать шаблон для wordpress
Здравствуйте,
Необходимо переделать готовый шаблон для Wordpress. Нужно для него перерисовать шапку и вписать в нее мой готовый логотип (картинки в шапке должны меняться, скрипт есть), баннер с шапки убрать под саму шапку. Немного переделать меню. Так же есть plugin WPG при активации которого шаблон разносит в клочья... Нужно исправить ситуацию (и показать что править потом в случае обновления плагина или шаблона), а так же заменить один блок в шаблоне с исправлением CSS файла.
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