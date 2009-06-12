Немного переделать шаблон для wordpress

Очень очень очень доволен работой. Ребята не только выполнили требуемую задачу, но и вышли за рамки оговоренных условий. Умеют вести работу с клиентом, на лету понимают, что от них требуется и очень быстро выполняют поставленные задачи. Этой команде можно доверять и быть спокойным, что если они взялись за проект - они его доведут до конца. Цены устанавливают весьма приемлимые, что тоже очень радует как клиента. Буду сотрудничать в дальнейшем и всем рекомендую.