Срочный дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен47 заявок654 просмотра

Добрая ночь, уважаемые фрилансеры.

Мне срочно нужен дизайн сайта бизнес-тематики для своей невесты.

Сроки - к завтрашнему обеду. Иллюстративный материал, сетка и подробное тз имется.

Тому, кто успешно справится, гарантирую большой объем работ.

Кто сможет нам помочь? С каким бюджетом?

16 лет назад
mediamanager
Менеджер 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

DeadFairy
Анна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$40
1 день
Я готов целовать руки Анне. Талантище, профессионал. Рекомендовать никому не стану - хочу работать с ней сам. Восторг и преклоение.
Очень не хотела писать отрицательный отзыв.. Но пора уж и честь знать.. Человек показался мне серьёзным и порядочным, и по его просьбе я выслала ему исходники, не получив оплату.. С тех пор, к сожалению, кроме отговорок и оправданий больше ничего не получила.. А прошло почти полтора месяца.. Надеюсь, я в вас не ошиблась, ситуация в близжайшее время разрешится и я смогу удалить этот отзыв

Заявки фрилансеров

DeadFairy
Анна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Vam shop, косметический ремонт

    http://www.goldenamber.ru Требуется сменить название в шапке, добавить в нее рисунки или фото янтаря. Сменить цвет с зеленого на золотисто-янтарный. И сменить данные которые написаны в самом низу.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн сайта Mp3

    Необходимо нарисовать красочный дизайн со строгимми чертами для Mp3 сервера. Дизайн впринципе для 2-3 страниц всего. Движок Slaed Сейчас такой дизайн. http://img192.imageshack.us/img192/6503/clp166.jpg http://img192.imageshack.us/img192/6604/clp166s.jpg Хочется http://centroarts.com/templates/mechanism/images/clients/h_tech.png ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Оформление новых элементов сайта

    Нужно оформить несколько новых элементов действующего интернет-магазина. Дизайн сайта уже есть, необходимо только сделать несколько страниц в том же стиле. Также нужно нарисовать рекламный баннер (для внутренней акции). Работы не ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Отрисовать шаблон в псд

    $35

    Нужно отрисовать шаблон в псд. Точнее на основе шаблона сделать дизайн для сайта. Сильно мучать небудем, бюджет - 35 вмз.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание шаблона для сайта на DLE

    Требуется дизайн (лого - основа имеется, сайт) и верстка шаблона для сайта на ДЛЕ (8.х). Тематика сайта: Частное предпринимательство, Лидерство, Успех, Прямые продажи и маркетинг, блоговый стиль подачи информации. Цветовой состав: ...

    DLE
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка дизайна сайта спортивного питания

    Необходимо сделать дизайн определённых элементов сайта спортивного питания и аксессуаров. Адрес сайта: http://hulk.lg.ua Что нужно сделать: 1. Favicon. 2. Логотип с надписью «Hulk». 3. Изменить в поиске кнопку ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Простой стильный сайт-визитка на FLASH

    На главной большой рисунок, мало текста, меню. Несложная анимация. На внутренних страницах тоже самое, но больше текста (разделы: Контакты, Описание, Загрузить работу) Пример в приложении. ТЗ будет 8-9 июня. Срок сдачи - 14 ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад