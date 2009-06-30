Срочный дизайн сайта

Очень не хотела писать отрицательный отзыв.. Но пора уж и честь знать.. Человек показался мне серьёзным и порядочным, и по его просьбе я выслала ему исходники, не получив оплату.. С тех пор, к сожалению, кроме отговорок и оправданий больше ничего не получила.. А прошло почти полтора месяца.. Надеюсь, я в вас не ошиблась, ситуация в близжайшее время разрешится и я смогу удалить этот отзыв