Оформление новых элементов сайта

Нужно оформить несколько новых элементов действующего интернет-магазина.

Дизайн сайта уже есть, необходимо только сделать несколько страниц в том же стиле.

Также нужно нарисовать рекламный баннер (для внутренней акции).

Работы не много, но качество нужно высокое.

Оставляйте здесь портфолио.

По цене договоримся, главное качество.