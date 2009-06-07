Оформление новых элементов сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок222 просмотра

Нужно оформить несколько новых элементов действующего интернет-магазина.

Дизайн сайта уже есть, необходимо только сделать несколько страниц в том же стиле.

Также нужно нарисовать рекламный баннер (для внутренней акции).

Работы не много, но качество нужно высокое.

Оставляйте здесь портфолио.

По цене договоримся, главное качество.

16 лет назад
Sattt
--- Satori 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров