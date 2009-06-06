Помочь подобрать цвета для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок310 просмотров

Помочь подобрать цвета для сайта, как то не сочетаются

Как то раздражает цветовая схема

Надо чтобы не раздражало

http://social.jnet.kz/

16 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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