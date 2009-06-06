Rедизайн сайта (работа над шапкой)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка346 просмотров

Дизайну сайта меньше года. Мне всё нравится, однако в связи с изменениями в бизнесе я чувствую, что мне небходимо сделать некоторые модификации. Основное замечание - шапка занимает слишком много очень ценного места, которое мне необходимо для более важных вещей. С другой стороны - всё кроме шапки меня устраивает, и я бы не хотела ничего менять. Задача - изменить верхнюю часть и при этом по возможности сделать так, чтобы мне не надо было перевёрстывать страницы, так как на это нет времени. Хочется просто заменить часть HTML кода в верху и поднять весь контент вверх.

1. Хотелось бы, чтобы шапка плавно перерастала в остальную часть страниц, занимала мало места, была минималистическая, современная, оригинальная, лёгкая. Возможно, чтобы шапка выполняла и роль меню опять же для экономии места. К теперешему меню добавится ещё одна опция. Можно это как-то обыграть - надо обсудить.

2.Сайт долго загружается - хотелось бы немного ускорить зарузку за счёт шапки.

Сайт: http://www.odessaarenda.com.ua , http://www.odessapartments.com

HTML
16 лет назад
gsite
55 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

l_valentin
Валентин 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$100
5 дней

Заявки фрилансеров

l_valentin
Валентин 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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