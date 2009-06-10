Дизайн для мониторинга обменников

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен21 заявка348 просмотров

Нужен дизайн сайта для мониторинга электронных обменников. Верстка не требуется, только шаблон в PSD формате.

Требования к дизайну:

1. Минимум графики, но не полное отсутствие. Должно быть все же красиво).

2. Яркие светлые цвета, но не слишком яркие, чтобы не резали глаза.

3. Удобная и продуманная структура навигации по сайту. Подробнее обговорим с исполнителем.

От исполнителя необходимо портфолио прошлых работ.

По оплате:

Предоплаты никакой не будет. Оплата только по факту выполнения работы. Вы мне присылаете скрин, я вам перевожу деньги. После этого вы мне отправляете шаблон в PSD формате.

Оплату можно произвести любым удобным для исполнителя способом.

Сразу оговорюсь. Бюджет проекта очень урезанный. Да и дизайн не сложный, т.к. графики минимум. Если будет возможность оплаты с прибыли от проекта, будет вообще замечательно. Впереди возможно долгое и плодотворное сотрудничество, т.к. планируется еще множество проектов.

16 лет назад
mlx
37 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

INDEGROUP-EU
Denys 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$100
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, четко и понятно ставить задачи. Работать одно удовольствие!

Заявки фрилансеров

INDEGROUP-EU
Denys 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад

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