Задание на дизайн сайта для музыкальной группы

Необходимо выполнить дизайн макет сайта для музыкальной группы.

На первом этапе нужно схематично выразить идею для сайта. Название группы можно вписать любое, главное чтоб была видна структура сайта и фишка.

Меню: Главная; Афиша; О нас; Медиа; Галерея; Фан – клуб; Контакты

Главная страница сайта должна включать места для: Предстоящих концертов (картинка + краткое описане); место для ролика; интерактивная форма (Пункты в подписку на рассылку Имя; Дата рождения; Пол; Мейл; Моб. Телефон; место для баннера.

Сайт который нравиться по стилю и структуре: planbclub.ru . Цветовая гамма на Ваше усмотрение, и не обязательно чёрная.

Пишите на [email protected]