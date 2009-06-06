Скрочно требуется специалист для разработки дизайна проектов (ТЗ в приложени) на конкурсной основе. Без "затяжек". Более детальное обсуждение при личной встрече у нас в офисе, м. Савеловская. Разработка эскизов/предварительных макетов в течение 5 ...
Дизайн для интернет-магазина отопительных систем
Доброго времени суток.
Хотим предоставить вашему вниманию конкурс.
Необходим дизайн для интернет-магазина отопительных систем.
Пожелания к дизайну:
- Цвет и гамма.Цветовая гамма должна гармонировать с логотипом (либо если хотите проявить креатив, можете сменить цветовую схему при уверенности в рентабельности результата). Предрасположенность лежит к теплым, мягким тонам.
- Юзабилити. Продуманная архитектура сайта, все должно располагаться на психологически верных местах, а также функционал должен быть понятным даже ребенку. Приоритет отдается масштабным элементам в дизайне (ресурсы: skype.com,microsoft.com,adobe.com,megafon.ru,beeline.ru и многие другие с несколько громоздким но до боли простым и понятным функционалом).
- Пикантность. Дизайн должен быть современным (категорически, никаких старых телефонных трубок (как нынче модно, среди дизайнеров) несовременных картинок и прочей гадости, не соответсвующей задумке и смысловой нагрузки) Каждый графический элемент дизайна должен нести в себе информативную нагрузку и либо помогать пользователю в чем-то, либо эстетично направлять его на необходимые на этапе ознакомления с сайтом элементы.
- Акценты. В дизайне ресурса должны быть легко воспринимаемые формы, важные элементы которых, желательно обозначить теплым, завораживающим внимание, акцентом. (удачный пример хорошего восприятия информации мы можем заметить на сайте cleverstat.com ,а если меню-то microsoft.com (хотя для нашего интернет-магазина все же , наверное, будет лучше открытое))
- Различаемость. Сайт должен представлять собой именно интернет-магазин,а если еще подробнее выразиться, то сайт, через который люди смогут приобретать продукцию компании(хотя бы на основе он-лайн заказа) именно поэтому он должен содержать в себе, присущие таким сайтам, наводящие элементы.(Совет: просмотрите, пожалуйста, ведущие интернет-магазины, аукционы. Самые развитые - берут своей простотой и функциональностью)
- Запоминаемость. Мы полагаем, что комментарии в данном подразделе излишни, поскольку они навлекут собой стереотипы, которым якобы "надо" следовать. Креатив, господа.
- Футер. Мы поклонники большого (толстого) футера, поскольку его можно будет снабдить полезной информацией.
Итого: Хотелось бы высказать, что все пожелания являются лишь пожеланиями к дизайну. Мы высказали то, что нам нравится, руководствуясь нынешними интернет-ресурсами и технологиями веб-строительства. Мы не исключаем того факта, что вы можете предложить иную, более лучшую форму дизайна, архитектуры, чем наши представления, поэтому не бойтесь реализовывать свои идеи на листке psd макета в фотошопе.
Ну, а теперь самое главное. Победителю сиего конкурса достанется право дорабатывать проект и развивать идейность руководствуясь более конкретными требованиями (уже требованиями) по юзабилити и сео-меркам, соответственно с нарисованным тут бюджетом.
Победитель конкурса
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