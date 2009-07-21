Нужно сделать редизайн главной страницы сайта -биржы по удаленной работы аналогичной по функционалу www.weblancer.ru. Название сайта OILGASCLUB. Макет, который не прошел согласование, прилагаю. Пример дизайна, на который надо ориентироваться: www.habrahabr.ru. Для упрощения, в ...
Разработка дизайна для проектов. Москва.
Скрочно требуется специалист для разработки дизайна проектов (ТЗ в приложени) на конкурсной основе. Без "затяжек".
Более детальное обсуждение при личной встрече у нас в офисе, м. Савеловская.
Разработка эскизов/предварительных макетов в течение 5 дней.
Если c обоих сторон есть взаимопонимание и желание работать, то начинаем работу по проекту и условий оплаты (заключение договора на ваше усмотрение).
ICQ 226-O1-46
Победитель конкурса
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