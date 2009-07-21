Разработка дизайна для проектов. Москва.

# 1 — $

Скрочно требуется специалист для разработки дизайна проектов (ТЗ в приложени) на конкурсной основе. Без "затяжек".

Более детальное обсуждение при личной встрече у нас в офисе, м. Савеловская.

Разработка эскизов/предварительных макетов в течение 5 дней.

Если c обоих сторон есть взаимопонимание и желание работать, то начинаем работу по проекту и условий оплаты (заключение договора на ваше усмотрение).

ICQ 226-O1-46