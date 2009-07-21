Разработка дизайна для проектов. Москва.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка321 просмотр
#1$

Скрочно требуется специалист для разработки дизайна проектов (ТЗ в приложени) на конкурсной основе. Без "затяжек".

Более детальное обсуждение при личной встрече у нас в офисе, м. Савеловская.

Разработка эскизов/предварительных макетов в течение 5 дней.

Если c обоих сторон есть взаимопонимание и желание работать, то начинаем работу по проекту и условий оплаты (заключение договора на ваше усмотрение).

ICQ 226-O1-46

16 лет назад
ke_teplok
Konstantin 
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Победитель конкурса

Zeil
Aleksandr 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
16 лет назад
Сработал быстро и хорошо. Когда было необходимо, подъезжал в офис для обсуждения (Москва).
Отличный заказчик. Предоставил ТЗ, понятно объяснил предметную область и желаемый результат. Своевременно оплатил работу. Было приятно работать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Zeil
Aleksandr 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
16 лет назад

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