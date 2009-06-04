Шаблон для Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок202 просмотра

Необходима разработка шаблона (дизайн+верстка) и его установка под Joomla.

Тип сайта - информационный, интернет-сервис провайдер.

Стиль прилагаю.

Joomla
16 лет назад
n-c-p
Mikhail 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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