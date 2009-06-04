Нарисовать дизайн сайта в .JPG

Есть сайт с фотками знаменитостей, нужно нарисовать шапку для этого сайта. Ширина чтобы растягивалась на 100% (не должна быть фиксирована в пикселях, а растягивалась как задний фон. Высота примерно как сейчас, можно побольше. И мне ...