Интернет-магазину, основанному на Битриксе, для постоянного сотрудничества требуется дизайнер-верстальщик для доработки WEB-дизайна, HTML-верстки и создания баннеров. Так же может понадобиться Flash-анимация.
Несложный дизайн для главной страницы сайта
Необходимо разработать относительно несложный дизайн для главной страницы сайта. Заказчик - англоязычная компания, поэтому умение понимать их описание очень приветствуется (либо я буду переводить вам сам).
Для понимания объема работы я прикладываю пример дизайна для этого сайта, который был набросан нашим программистом и явно не подходит клиенту. В целом он содержит практически все необходимые элементы, поэтому может рассматриваться как структура. Требования к дизайну в процессе работы практически не меняются, за существенное изменение заказчик будет доплачивать.
Бюджет очень ограничен. Сроки тоже. Первые результы работы я должен увидеть в Сб (6 июня) утром, конечный вариант - в ВС (7 июня) утром.
Подобные заказы идут достаточно часто (1-3 штуки в неделю), поэтому если понравится работа и цены выбраного разработчика, то сможем постоянно сотрудничать.
В предложении указывайте цену и ссылку на ваше портфолио.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $130
Сайт создаётся для предоставления пользователям услуг удобной, быстрой, надёжной оплаты телекоммуникационных услуг «не вставая со стула». Всё платёжеспособное население РФ. В основном, студенты (молодёжь), IT-специалисты, управляющий персонал (менеджеры, директора). Люди, работающие на дому ...Закрыт16 лет назад
- $30
Детали - в перепискеЗакрыт16 лет назад
- $300
Есть сайт посвященный обучению в интернете. Необходимо сделать редизайн, а точнее дизайн сайта плюс переработать лого. Требования: простой, но в то же красивый дизайн. Как примеры: hulu.com, apple.com. Время ...Дизайн сайтов70 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходима разработка шаблона (дизайн+верстка) и его установка под Joomla. Тип сайта - информационный, интернет-сервис провайдер. Стиль прилагаю.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт16 лет назад
Заменить три надписи на картинках по центру страницы. 1. фото оставить тоже самое. Текст: «Бетон» заменить на «Доставка бетона» 2. 02.jpg — «Металл» заменить на «Бетонный завод». 3. 03.gif ...Завершен16 лет назад
- $300
Требуется дизайн сайта и логотипа для интернет-магазина автозапчастей. Есть собственное мнение по по дизайну и логотипу, выраженные в ТЗ. ТЗ высылаю по запросу. Большая просьба после ...Завершен16 лет назад
Нужно сделать редизайн сайта. тема кино. Подробности при общении. Не дорого. ася 428133534 цена 50 у.е.Завершен16 лет назад
- $250
Необходимо сделать простой сайт в стиле этого: http://www.wisdek.com/ От исполнителя требуется только нарисовать вариант макета в формате картинки. Срок сегодня до 23:00 по Москве. Пишите быстрее в личку или аську 212656. Оплата хорошая.Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть сайт с фотками знаменитостей, нужно нарисовать шапку для этого сайта. Ширина чтобы растягивалась на 100% (не должна быть фиксирована в пикселях, а растягивалась как задний фон. Высота примерно как сейчас, можно побольше. И мне ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт16 лет назад