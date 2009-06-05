Необходимо разработать относительно несложный дизайн для главной страницы сайта. Заказчик - англоязычная компания, поэтому умение понимать их описание очень приветствуется (либо я буду переводить вам сам).

Для понимания объема работы я прикладываю пример дизайна для этого сайта, который был набросан нашим программистом и явно не подходит клиенту. В целом он содержит практически все необходимые элементы, поэтому может рассматриваться как структура. Требования к дизайну в процессе работы практически не меняются, за существенное изменение заказчик будет доплачивать.

Бюджет очень ограничен. Сроки тоже. Первые результы работы я должен увидеть в Сб (6 июня) утром, конечный вариант - в ВС (7 июня) утром.

Подобные заказы идут достаточно часто (1-3 штуки в неделю), поэтому если понравится работа и цены выбраного разработчика, то сможем постоянно сотрудничать.

В предложении указывайте цену и ссылку на ваше портфолио.