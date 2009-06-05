Здравствуйте. Имеется дизайн сайта в формате PDS. Так как деньги были отданы приличные, практически не хватает на реализацию, чтоб поставить всё это. Дизайн хороший, сложности не предоставляет. Нужен ответственный и хороший программист, который бы ...
Необходимо разработать диз. сайта
Сайт создаётся для предоставления пользователям услуг удобной, быстрой, надёжной оплаты телекоммуникационных услуг «не вставая со стула».
Всё платёжеспособное население РФ. В основном, студенты (молодёжь), IT-специалисты, управляющий персонал (менеджеры, директора). Люди, работающие на дому или имеющие доступ к компьютеру.
Требования к графическому дизайну Сайта
— Художественное оформление Сайта должно соответствовать основному посланию — платёжная система.
— Приветствуется использование небольших, но стильных графических элементов в оформлении контента Сайта;
— В дизайне должны содержаться элементы разработанного фирменного стиля продукта;
— Дизайнерские решения не должны препятствовать функции удобного поиска и получения необходимой информации пользователем, и не должны сильно замедлять скорость работы Сайта;
— Органично локализованные места для размещения постоянных и меняющихся баннеров партнеров;
— Приветствуется использование в дизайне Сайта небольших флэш-элементов.
Примечание: Необходимо вызвать чувство доверия у клиента. Необходимо отразить современность.
Дизайн должен согласоваться с фирменным стилем
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Нравятся, основные:
Нравятся, вспомогательные:
Не нравятся:
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