Необходимо разработать диз. сайта

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт23 заявки355 просмотров

Сайт создаётся для предоставления пользователям услуг удобной, быстрой, надёжной оплаты телекоммуникационных услуг «не вставая со стула».

Всё платёжеспособное население РФ. В основном, студенты (молодёжь), IT-специалисты, управляющий персонал (менеджеры, директора). Люди, работающие на дому или имеющие доступ к компьютеру.

Требования к графическому дизайну Сайта

— Художественное оформление Сайта должно соответствовать основному посланию — платёжная система.

— Приветствуется использование небольших, но стильных графических элементов в оформлении контента Сайта;

— В дизайне должны содержаться элементы разработанного фирменного стиля продукта;

— Дизайнерские решения не должны препятствовать функции удобного поиска и получения необходимой информации пользователем, и не должны сильно замедлять скорость работы Сайта;

— Органично локализованные места для размещения постоянных и меняющихся баннеров партнеров;

— Приветствуется использование в дизайне Сайта небольших флэш-элементов.

Примечание: Необходимо вызвать чувство доверия у клиента. Необходимо отразить современность.

Дизайн должен согласоваться с фирменным стилем

Конкуренты

Нравятся, основные:

www.mybill.ru

www.e-pos.ru

Нравятся, вспомогательные:

www.RoboXchange.ru

www.paycash.ru

Не нравятся:

www.zaplati.org

www.pinshop.mobi

www.yan-dex.com

www.wm-centr.ru

www.pay.inetpayonline.com..

www.telepay.wmtransfer.co..

www.e-pay.uz

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Обратная связь [12]

16 лет назад
dmitrykotenko
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

milasaa
39 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$200
4 дня

Заявки фрилансеров

milasaa
39 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад

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