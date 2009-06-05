Здравствуйте. Имеется дизайн сайта в формате PDS. Так как деньги были отданы приличные, практически не хватает на реализацию, чтоб поставить всё это. Дизайн хороший, сложности не предоставляет. Нужен ответственный и хороший программист, который бы ...
Приватный проект для Kir Kovalski (marlboro_x)
Детали - в переписке
Выбранный исполнитель
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