Редизайн сайта + логотип

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт70 заявок547 просмотров

Есть сайт посвященный обучению в интернете. Необходимо сделать редизайн, а точнее дизайн сайта плюс переработать лого.

Требования: простой, но в то же красивый дизайн. Как примеры: hulu.com, apple.com.

Время 2-3 дня. Верстка НЕ нужна.

Необходимо наличие портфолио плюс желательно отзывы.

Бюджет около 300 долларов.

С понравившимися кандидатами свяжемся и обсудим детали.

16 лет назад
samurai08
Очир 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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