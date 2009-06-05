Доработки интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок232 просмотра

Интернет-магазину, основанному на Битриксе, для постоянного сотрудничества требуется дизайнер-верстальщик для доработки WEB-дизайна, HTML-верстки и создания баннеров. Так же может понадобиться Flash-анимация.

HTML
16 лет назад
nextgame
Nextgame 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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