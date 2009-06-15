Редизайн главной страницы сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок734 просмотра
#1$

Нужно сделать редизайн главной страницы сайта -биржы по удаленной работы аналогичной по функционалу www.weblancer.ru. Название сайта OILGASCLUB. Макет, который не прошел согласование, прилагаю. Пример дизайна, на который надо ориентироваться: www.habrahabr.ru. Для упрощения, в качестве контента используйте контент weblancer.net.

16 лет назад
alexeyvaleev
Алексей 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Победитель конкурса

DeadFairy
Анна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
Спасибо, все сделано качественно и быстро, так как я и хотел. Всем советую.
Очень приятно работать с этим человеком!=) Адекватный, честный, лёгкий в общении! Очень довольна=)

Заявки фрилансеров

DeadFairy
Анна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад

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