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Нужно сделать редизайн главной страницы сайта -биржы по удаленной работы аналогичной по функционалу www.weblancer.ru. Название сайта OILGASCLUB. Макет, который не прошел согласование, прилагаю. Пример дизайна, на который надо ориентироваться: www.habrahabr.ru. Для упрощения, в качестве контента используйте контент weblancer.net.