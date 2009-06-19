Нужен дизайн сайта и лого

Скрочно требуется специалист для разработки дизайна проектов (ТЗ в приложени) на конкурсной основе. Без "затяжек". Более детальное обсуждение при личной встрече у нас в офисе, м. Савеловская. Разработка эскизов/предварительных макетов в течение 5 ...