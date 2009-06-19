Нужен дизайн сайта и лого

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен62 заявки513 просмотров

Дизайн для сайта и логотип плюс наполнения

16 лет назад
boks
48 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

arbuzz
34 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$170
2 дня
Сделал все быстро: дизайн, верстка и натяжка заняла 3 дня! При этом полученно качество, молодец!
Четкое задание, мгновенная оплата - только положительные эмоции после работы с Алексеем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

arbuzz
34 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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