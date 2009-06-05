Скрочно требуется специалист для разработки дизайна проектов (ТЗ в приложени) на конкурсной основе. Без "затяжек". Более детальное обсуждение при личной встрече у нас в офисе, м. Савеловская. Разработка эскизов/предварительных макетов в течение 5 ...
Нужна уникальная тема для Wordpress
Нужно нарисовать, и натягивать красивый дизайн для блога на Wordpress
Тематика - Медицина.
Без флеш анимации, и всяких гифчиков. Нужен красивый, яркий, приятный дизайн для шаблона.
Поддержка виджетов обьязательна!
Заявки фрилансеров
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