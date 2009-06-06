Дизайн+шаблон для joomla 1.5 под ключ

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки197 просмотров

Требуется создание оригинального шаблона для joomla. Тематика знакомства по смс. Требования к шаблону: Оригинальность исполнения, не перегружен графикой, приятен для восприятия пользователем.

Установленные компаненты. jcomments, jtegs.

Шаблон должен включать оригинальный логотип, фавикон (логотип из адресной строки).

Любые предложения готов обсудить с исполнителем. Результатом должен стать готовый к использованию шаблон.

Оплато 100% по факту выполнения работ и сдачи проекта.

Тех кого не устраивает бюджет могут сразу не писать

Joomla
16 лет назад
reznik
42 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

Inlove84
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов(-1)
16 лет назад
$75
4 дня

Заявки фрилансеров

Inlove84
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов(-1)
16 лет назад