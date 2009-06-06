Доброго времени суток. Хотим предоставить вашему вниманию конкурс. Необходим дизайн для интернет-магазина отопительных систем. Пожелания к дизайну: - Цвет и гамма.Цветовая гамма должна гармонировать с логотипом (либо если хотите ...
Дизайн+шаблон для joomla 1.5 под ключ
Требуется создание оригинального шаблона для joomla. Тематика знакомства по смс. Требования к шаблону: Оригинальность исполнения, не перегружен графикой, приятен для восприятия пользователем.
Установленные компаненты. jcomments, jtegs.
Шаблон должен включать оригинальный логотип, фавикон (логотип из адресной строки).
Любые предложения готов обсудить с исполнителем. Результатом должен стать готовый к использованию шаблон.
Оплато 100% по факту выполнения работ и сдачи проекта.
Тех кого не устраивает бюджет могут сразу не писать
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