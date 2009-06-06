Корректировка шаблонов под требования заказчика

Необходимо нарисовать дизайн для сайта. Хочу именно типа как тут: http://gvozd.ru. Обязательно вывод категорий магазина, как в примере. Цветовая гамма такая же. По сути он нравится, но нужно сделать свой вариант по этому примеру. ...