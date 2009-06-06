Корректировка шаблонов под требования заказчика

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки206 просмотров

Нужно подкоректировать, 30 простых CSS шаблонов под "онлайн казино".

Пример шаблонов: http://www.gamblingtemplates.co.uk

Требуються следующие корректировки:

1. Перевод интерфейса на один из трёх языков, Немецкий - Итальянский - Французкий.

2. На место где должы быть тексты, оглавления, и хеддеры подставить макросы %article% , %review%, %description% , %title% и тд, по смыслу. (Скажу какие макросы куда ставить)

3. Вставка баннеров - всего 6 на темплейт. (Предоставлю)

4. Небольшой редизайн блоков описания казино.

5. Редизайн внутренней страницы.

CSS
16 лет назад
maxim79
Petrov 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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