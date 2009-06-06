Сделать дизайн гостевой книги

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок254 просмотра

Требуется сделать дизайн гостевой книги под дизай сайта. Т.е. просто нарисаовать как будут выглядеть 3 текстовых поля.

Работы на 15 минут, бюджет минимальный максимум 5 баксов. Но это максимум.

16 лет назад
timss
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

olejka
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Спасибо за работу. Выполнено качественно и в срок.
Приятно было сотрудничать - четко поставленная задача и задание выполнено без проблем :)

Заявки фрилансеров

olejka
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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