Дизайн страницы - превью казино

Нужны картинки , ревью казино.

Как на этой странице: http://www.community-loesungen.de/online-casino

Каждая картинка должна иметь текст об данном казино, скрин казино, лицензии и тд. Точно так же как на примере.

Всего нужны 9 картинок. (3 казино на трёх языках, немецком, итальянском и французком).

Если нужна будет помощь с текстами и переводом, могу помочь.