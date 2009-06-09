Создание дизайна для сайта по продаже детских спортивных комплексов для дома и улицы.подробности в аське 299232381
Дизайна сайта программы
Необходимо разработать стильный дизайн сайта программы - редактора фотографий.
Основные требования:
1. Соответствие теме: сайт программы редактора-фотографий. Дизайн должен сразу наводить на
ассоциации с фотографией, при этом вызывать положительные эмоции: радость и интерес к программе.
2. Современный стиль дизайна. Баланс между традициями и оригинальностью.
3. Лёгкость графических элементов.
4. Относительно крупные надписи (основной текст, в меню и шапке).
5. Фон основного контента - белый, цвет основного текста - чёрный (остального - по выбору).
6. Отличная читаемость всех надписей.
7. Приятная и относительно яркая цветовая гамма. Например, красно-синяя, оранжево-синия и т.п. или по
вашему усмотрению.
8. Размер - 1024 по ширине, с учётом полосы прокрутки браузера.
Требования к исполнителю:
1. Наличие портфолио.
2. Внимательное отношение к деталям проекта.
Предоставление эскиза приветствуется и значительно повышает шансы на победу в тендере.
Схема сайта прилагается.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Нужны картинки , ревью казино. Как на этой странице: http://www.community-loesungen.de/online-casino Каждая картинка должна иметь текст об данном казино, скрин казино, лицензии и тд. Точно так же как на примере. Всего нужны ...Завершен16 лет назад
- $50
Требуется сделать дизайн гостевой книги под дизай сайта. Т.е. просто нарисаовать как будут выглядеть 3 текстовых поля. Работы на 15 минут, бюджет минимальный максимум 5 баксов. Но это максимум.Завершен16 лет назад
Все понятно из названия - нужно сделать одну, но очень красивую флеш-кнопку на сайт, с текстом не на русском, и главное - с каким-нибудь эффектом, чтобы она привлекала посетителей. В приложении - ...Закрыт16 лет назад
Нужен дизайн сайта для мониторинга электронных обменников. Верстка не требуется, только шаблон в PSD формате. Требования к дизайну: 1. Минимум графики, но не полное отсутствие. Должно быть все же красиво). 2. Яркие ...Завершен16 лет назад
- $60
Нужно подкоректировать, 30 простых CSS шаблонов под "онлайн казино". Пример шаблонов: http://www.gamblingtemplates.co.uk Требуються следующие корректировки: 1. Перевод интерфейса на один из трёх языков, Немецкий - Итальянский - Французкий. 2. На ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $80
Требуется создание оригинального шаблона для joomla. Тематика знакомства по смс. Требования к шаблону: Оригинальность исполнения, не перегружен графикой, приятен для восприятия пользователем. Установленные компаненты. jcomments, jtegs. Шаблон должен включать ...Закрыт16 лет назад
Задание на дизайн сайта для музыкальной группы Необходимо выполнить дизайн макет сайта для музыкальной группы. На первом этапе нужно схематично выразить идею для сайта. Название группы можно вписать любое, главное чтоб была ...Дизайн сайтов51 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $300
Нужен хороший дизайн с тяжёлой графикой. Портфолио обязательно.Завершен16 лет назад
Ребят нужен сайт для онлайн продажи оборудования и не только, цена договорная оплата по получению сайта на вашем хостинге для проверкиДизайн сайтов32 заявкиЗакрыт16 лет назад