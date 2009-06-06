Создание шаблона для сайта на DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок263 просмотра

Требуется дизайн (лого - основа имеется, сайт) и верстка шаблона для сайта на ДЛЕ (8.х).

Тематика сайта: Частное предпринимательство, Лидерство, Успех, Прямые продажи и маркетинг, блоговый стиль подачи информации.

Цветовой состав:

http://commersant.biz/color-1.png

http://commersant.biz/color-11.png

Предлагайте ваши сроки и цену реализации. Предварительно также хотелось бы увидеть Ваши работы.

DLE
16 лет назад
Demeter
55 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров