Простой стильный сайт-визитка на FLASH

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка309 просмотров

На главной большой рисунок, мало текста, меню. Несложная анимация.

На внутренних страницах тоже самое, но больше текста (разделы: Контакты, Описание, Загрузить работу)

Пример в приложении. ТЗ будет 8-9 июня. Срок сдачи - 14 июня.

Как вариант можно взять готовый шаблон и доработать.

Внимание! Предпочтение по бюджету.

Иван.

16 лет назад
imedvedev
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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