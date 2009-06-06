Помочь подобрать цвета для сайта, как то не сочетаются Как то раздражает цветовая схема Надо чтобы не раздражало http://social.jnet.kz/
Простой стильный сайт-визитка на FLASH
На главной большой рисунок, мало текста, меню. Несложная анимация.
На внутренних страницах тоже самое, но больше текста (разделы: Контакты, Описание, Загрузить работу)
Пример в приложении. ТЗ будет 8-9 июня. Срок сдачи - 14 июня.
Как вариант можно взять готовый шаблон и доработать.
Внимание! Предпочтение по бюджету.
Иван.
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