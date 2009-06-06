Сделать простенький дизайн литературного сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок103 просмотра

Нужно сделать очень простой сайт web 2.0 ,разместить только нужное.:продумать CSS и тд.

CSS
16 лет назад
irey
45 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка дизайна сайта спортивного питания

    Необходимо сделать дизайн определённых элементов сайта спортивного питания и аксессуаров. Адрес сайта: http://hulk.lg.ua Что нужно сделать: 1. Favicon. 2. Логотип с надписью «Hulk». 3. Изменить в поиске кнопку ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Простой стильный сайт-визитка на FLASH

    На главной большой рисунок, мало текста, меню. Несложная анимация. На внутренних страницах тоже самое, но больше текста (разделы: Контакты, Описание, Загрузить работу) Пример в приложении. ТЗ будет 8-9 июня. Срок сдачи - 14 ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Rедизайн сайта (работа над шапкой)

    Дизайну сайта меньше года. Мне всё нравится, однако в связи с изменениями в бизнесе я чувствую, что мне небходимо сделать некоторые модификации. Основное замечание - шапка занимает слишком много очень ценного места, которое мне необходимо ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайна сайта программы

    $150

    Необходимо разработать стильный дизайн сайта программы - редактора фотографий. Основные требования: 1. Соответствие теме: сайт программы редактора-фотографий. Дизайн должен сразу наводить на ассоциации с фотографией, при ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн страницы - превью казино

    $20

    Нужны картинки , ревью казино. Как на этой странице: http://www.community-loesungen.de/online-casino Каждая картинка должна иметь текст об данном казино, скрин казино, лицензии и тд. Точно так же как на примере. Всего нужны ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сделать дизайн гостевой книги

    $50

    Требуется сделать дизайн гостевой книги под дизай сайта. Т.е. просто нарисаовать как будут выглядеть 3 текстовых поля. Работы на 15 минут, бюджет минимальный максимум 5 баксов. Но это максимум.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад