Нужно сделать дизайн сайта icq 428870242
Отрисовать шаблон в псд
Нужно отрисовать шаблон в псд. Точнее на основе шаблона сделать дизайн для сайта. Сильно мучать небудем, бюджет - 35 вмз.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов63 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется дизайн (лого - основа имеется, сайт) и верстка шаблона для сайта на ДЛЕ (8.х). Тематика сайта: Частное предпринимательство, Лидерство, Успех, Прямые продажи и маркетинг, блоговый стиль подачи информации. Цветовой состав: ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно сделать очень простой сайт web 2.0 ,разместить только нужное.:продумать CSS и тд.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо сделать дизайн определённых элементов сайта спортивного питания и аксессуаров. Адрес сайта: http://hulk.lg.ua Что нужно сделать: 1. Favicon. 2. Логотип с надписью «Hulk». 3. Изменить в поиске кнопку ...Завершен16 лет назад
На главной большой рисунок, мало текста, меню. Несложная анимация. На внутренних страницах тоже самое, но больше текста (разделы: Контакты, Описание, Загрузить работу) Пример в приложении. ТЗ будет 8-9 июня. Срок сдачи - 14 ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт16 лет назад
Помочь подобрать цвета для сайта, как то не сочетаются Как то раздражает цветовая схема Надо чтобы не раздражало http://social.jnet.kz/Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт16 лет назад
Дизайну сайта меньше года. Мне всё нравится, однако в связи с изменениями в бизнесе я чувствую, что мне небходимо сделать некоторые модификации. Основное замечание - шапка занимает слишком много очень ценного места, которое мне необходимо ...Закрыт16 лет назад
- $10
Блог есть, нужен дизайн =) wordpress Стучитесь в аську 646020.Закрыт16 лет назад
- $15
Здравствуйте. Нужно сделать fav иконку для сайта http://fun-torrent.ru Иконка должна быть запоминающаяся.Завершен16 лет назад
- $150
Необходимо разработать стильный дизайн сайта программы - редактора фотографий. Основные требования: 1. Соответствие теме: сайт программы редактора-фотографий. Дизайн должен сразу наводить на ассоциации с фотографией, при ...Завершен16 лет назад