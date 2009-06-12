Отрисовать шаблон в псд

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен25 заявок336 просмотров

Нужно отрисовать шаблон в псд. Точнее на основе шаблона сделать дизайн для сайта. Сильно мучать небудем, бюджет - 35 вмз.

16 лет назад
antonenko2003
Дмитрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Hishnik
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$30
2 дня
Хороший специалист. Приятно работать. Рекомендую.
Успешное сотрудничество, хороший заказчик!!!

Заявки фрилансеров

Hishnik
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад