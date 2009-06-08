Vam shop, косметический ремонт

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок195 просмотров

http://www.goldenamber.ru

Требуется сменить название в шапке, добавить в нее рисунки или фото янтаря.

Сменить цвет с зеленого на золотисто-янтарный.

И сменить данные которые написаны в самом низу.

16 лет назад
Greenfoxru
Сергей 
52 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

webfl
Олег 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
16 лет назад
$10
1 день
Спасибо, все сделано быстро и так как мне было нужно.
Рекомендую

Заявки фрилансеров

webfl
Олег 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
16 лет назад

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