Нужно оформить несколько новых элементов действующего интернет-магазина. Дизайн сайта уже есть, необходимо только сделать несколько страниц в том же стиле. Также нужно нарисовать рекламный баннер (для внутренней акции). Работы не ...
Дизайн сайта Mp3
Необходимо нарисовать красочный дизайн со строгимми чертами для Mp3 сервера. Дизайн впринципе для 2-3 страниц всего.
Движок Slaed
Сейчас такой дизайн.
http://img192.imageshack.us/img192/6503/clp166.jpg
http://img192.imageshack.us/img192/6604/clp166s.jpg
Хочется
http://centroarts.com/templates/mechanism/images/clients/h_tech.png шрифт
http://centroarts.com/uploads/portfolio/generals/63_3wfull.jpg серые блоки в сочетании с белым хорошо.
http://centroarts.com/uploads/portfolio/generals/21_afanatall_1.jpg днем вечером разные лого. очень нравится
http://centroarts.com/uploads/portfolio/generals/48_gmt-full.jpg в виде карандаша неплохо. только там хочу вводить поиск.
http://centroarts.com/uploads/portfolio/generals/4_fullapcity.jpg как написан апельсин. сам шрифт
впринципе нравятся белые цвет металлика оранжевые цвета синие голубые
себе делал недавно http://tekst-pesni.ru/
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