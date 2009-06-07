Дизайн сайта Mp3

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Закрыт6 заявок366 просмотров
#1$

Необходимо нарисовать красочный дизайн со строгимми чертами для Mp3 сервера. Дизайн впринципе для 2-3 страниц всего.

Движок Slaed

Сейчас такой дизайн.

http://img192.imageshack.us/img192/6503/clp166.jpg

http://img192.imageshack.us/img192/6604/clp166s.jpg

Хочется

http://centroarts.com/templates/mechanism/images/clients/h_tech.png шрифт

http://centroarts.com/uploads/portfolio/generals/63_3wfull.jpg серые блоки в сочетании с белым хорошо.

http://centroarts.com/uploads/portfolio/generals/21_afanatall_1.jpg днем вечером разные лого. очень нравится

http://centroarts.com/uploads/portfolio/generals/48_gmt-full.jpg в виде карандаша неплохо. только там хочу вводить поиск.

http://centroarts.com/uploads/portfolio/generals/4_fullapcity.jpg как написан апельсин. сам шрифт

впринципе нравятся белые цвет металлика оранжевые цвета синие голубые

себе делал недавно http://tekst-pesni.ru/

16 лет назад
Ficd
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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