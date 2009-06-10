2-3 часа работы хорошему дизайнеру

$32
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок435 просмотров

Есть шаблон для Wordpress http://www.smashingmagazine.com/2008/08/20/notepad-chaos-a-free-wordpress-theme/ Там же есть .psd файл этого шаблона.

Он будет переделываться для сайта сауны.

Необходимо:

1. В вверх шаблона красиво и гармонично вписать название сауны:

Сауна «Платан»

ул. Большевистская 255, г. Новосибирск (в 2 строки, Сауна «Платан» крупно)

Возможно коричневую бумагу на которой сейчас написано название сайта можно убрать или заменить на ваш вкус, главное чтобы все хорошо сочеталось… А можно и ее увеличить и на ней сделать название… В общем на ваш вкус.

2. Подобрать гармоничный с темой шрифт и перевести на русский все графические надписи на английском. На выходе файлы с теми же размерами и названиями что и у оригинальной темы.

categories-upper.gif – Проезд

Так же сделать надпись - Схема проезда (на вдвое более широкой копии этого же листочка) т.е. будет 2 версии просто проезд и на более широкой версии Схема проезда.

menu-off.jpg – Главная, Новости, Проезд

page-back.jpg – вместо recent post написать: Посмотреть на сайте

txt-friends-links.gif – Хочешь еще?

txt-misc-debris.gif – оставить без перевода

txt-website.gif – сайт

Остальное понятно по смыслу

В результате перевода не должно остаться слов на английском языке, здравый смысл при переводе приветствуется…

Результат в .psd и в виде нарезанных файлов со старыми размерами и названиями. Особое внимание гармоничному названию сауны…

Сделать надо быстро, сегодня…

Бюджет 1000р.

WordPress
16 лет назад
pendalf
49 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$30
1 день
Яцко сделал мне логотип для сайта - результат понравился, был принят мною без всяких исправлений.
Заказчик понравился. Четко объяснил. Заплатил вовремя. Рекомендую! С уважением, Яцко И.

Заявки фрилансеров

iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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