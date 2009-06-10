Добрая ночь, уважаемые фрилансеры. Мне срочно нужен дизайн сайта бизнес-тематики для своей невесты. Сроки - к завтрашнему обеду. Иллюстративный материал, сетка и подробное тз имется. Тому, кто успешно справится, гарантирую большой ...
2-3 часа работы хорошему дизайнеру
Есть шаблон для Wordpress http://www.smashingmagazine.com/2008/08/20/notepad-chaos-a-free-wordpress-theme/ Там же есть .psd файл этого шаблона.
Он будет переделываться для сайта сауны.
Необходимо:
1. В вверх шаблона красиво и гармонично вписать название сауны:
Сауна «Платан»
ул. Большевистская 255, г. Новосибирск (в 2 строки, Сауна «Платан» крупно)
Возможно коричневую бумагу на которой сейчас написано название сайта можно убрать или заменить на ваш вкус, главное чтобы все хорошо сочеталось… А можно и ее увеличить и на ней сделать название… В общем на ваш вкус.
2. Подобрать гармоничный с темой шрифт и перевести на русский все графические надписи на английском. На выходе файлы с теми же размерами и названиями что и у оригинальной темы.
categories-upper.gif – Проезд
Так же сделать надпись - Схема проезда (на вдвое более широкой копии этого же листочка) т.е. будет 2 версии просто проезд и на более широкой версии Схема проезда.
menu-off.jpg – Главная, Новости, Проезд
page-back.jpg – вместо recent post написать: Посмотреть на сайте
txt-friends-links.gif – Хочешь еще?
txt-misc-debris.gif – оставить без перевода
txt-website.gif – сайт
Остальное понятно по смыслу
В результате перевода не должно остаться слов на английском языке, здравый смысл при переводе приветствуется…
Результат в .psd и в виде нарезанных файлов со старыми размерами и названиями. Особое внимание гармоничному названию сауны…
Сделать надо быстро, сегодня…
Бюджет 1000р.
Выбранный исполнитель
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