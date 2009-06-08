Изменить шаблон DLE

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок175 просмотров

Нужно убрать колонку авторизации и за место ее поставить картинку, убрать кнопки: оценки, подробнее, автор, просмотров, комментарии и еще 1 мелочь.

P.S. Предпочтение отдам тем кто предложит меньшию цену! В личку не писать!

DLE
16 лет назад
derin
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Fed_net
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
72 отзыва
16 лет назад
$2
1 день
Александр справился с работой не быстро а моментально! А так же качественно! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Отличный заказчик, потяные требования, быстое сотрудничество. Всем доволен.

Заявки фрилансеров

Fed_net
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
72 отзыва
16 лет назад

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