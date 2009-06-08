Изменить шаблон DLE

Нужно убрать колонку авторизации и за место ее поставить картинку, убрать кнопки: оценки, подробнее, автор, просмотров, комментарии и еще 1 мелочь.

P.S. Предпочтение отдам тем кто предложит меньшию цену! В личку не писать!