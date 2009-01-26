derin

Александр Каруна derin

 
36 летРоссия/Омск
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Fed_net
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
72 отзыва
$2
10 баллов
15 лет назад
Изменить шаблон DLE
Отличный заказчик, потяные требования, быстое сотрудничество. Всем доволен.
Александр справился с работой не быстро а моментально! А так же качественно! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
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oxyangel
Кирилл 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов(-1)
$10
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для oxyangel
Замечательный заказчик, работаем уже давно
Кирилл справился с работой очень быстро и качественно. Я очень доволен его работой. Буду продолжать с ним работать и вам советую!
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radvm
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
$3
10 баллов
15 лет назад
Небольшая работа с шаблоном CMS DLE
Очень качественный работодатель. Очень четко и ясно объяснил что необходимо сделать, показал пример, был постоянно на связи и корректировал сам процесс. К соглашению пришли очень быстро. Буду рад работать и впредь.
Кирилл сработал очень быстро , качественно и дешево! Я имел дело с многими фрилансерами, но такого работника я еще не встречал! Что касаемо CMS DLE да и дизайна вообще, обращаться буду только к нему. Очень всем рекомендую!
Ответный отзыв
Hikitin_C
Сергей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
$7
10 баллов
15 лет назад
Нужно настроить CMS DLE
Все оплатил..... С ним можно работать!
Сергей очень ответственно подошел к работе, сделал все быстро, дешево и качественно! Буду с ним сотрудничать и дальше. Советую всем, уверен не пожалеете!
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