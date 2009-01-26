Пишите свои предложения. по поводу цены и времени на исполнение работы. В личку просьба не писать!
- Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Нужно убрать колонку авторизации и за место ее поставить картинку, убрать кнопки: оценки, подробнее, автор, просмотров, комментарии и еще 1 мелочь. P.S. Предпочтение отдам тем кто предложит меньшию цену! В личку не писать!Завершен15 лет назад
- $5
Нужно сделать так чтоб при нажатии на любую область сайта открывалась новая вкладка с рекламой. P.S. В личку не писать!Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Верстка под dleЗавершен15 лет назад
- $20
Плагин для загрузки файлов на uploadbox.com в аккаунт, есть готовый плагин но он заливает файлы не в аккаунт, думаю его можно взять за основу! P.S. сайт скрипта: http://rapidgetpro.ruВеб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $5
Нужно добавить блок под лого и над первой новостью для размещения там текста "О сайте" а так же встроить в дизайн модуль обмена ссылками.Завершен15 лет назад
- $15
Вот проблемы которые надо решить: 1)Исправить дизайн модуля комментариев (рисунок прикреплен) 2)После отправки комментариев показывается пустая страница 3)Пустая страница после добавления новости и окончания регистрации (т.е. например нет текста: "Ваша новость была успешно добавлена в ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $2
На первом рисунке показано как есть, а на втором как надо! Т.е. сделать не одну, а несколько колонок категории!Завершен15 лет назад
Нужно научить меня всему что связана с SEO и показывать на примере моего сайта! В личку НЕ писать!Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $5
Нужно перенести БД joomla (стандартная сборка) в БД joomla (pro сборка joomlapro.ru ) Просьба в личку не стучаться , отвечать все равно не буду!Хостинг5 заявокЗакрыт15 лет назад