HTML слои

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок124 просмотра

Нужно сделать так чтоб при нажатии на любую область сайта открывалась новая вкладка с рекламой.

P.S. В личку не писать!

HTML
16 лет назад
derin
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров