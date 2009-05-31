Необходима настройка CMS Amiro

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки83 просмотра

Необходима настройка движка за отзыв.

16 лет назад
fokss
Семен 
53 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Кастомизация SurarCRM

    Для компании, оказывающей тренинговые услуги, необходимо разработать решение на базе SugarCRM покрывающее функциональность представленную в приложении. Суть заключается в следующем: - Имеется некоторое количество проектов (тренингов) которые проводятся по определенным датам ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка интернет-магазина

    Требуется разработчик интернет-магазина со следующим функционалом: -продажа товара -прокат товара (по разным категориям и разным абонементам) -партнерская программа -бонусная программа -интеграция с 1С -интеграция с платежными системами Webmoney и ...

    Веб-программирование26 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash плеер

    Разработать флеш плеер со расширенным функционалом, все детали в частной беседе. Можно использовать существующие аналоги, но у меня должно остаться право использовать работу в коммерческих целях без необходимости открытия исходников и ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Портал бартерных сделок

    Кратко, как представляется проект: 1. Многопользовательский доступ. 2. Два раздела (предлагаю сделку - ищу сделку) 3. Размещение заявок свободное для всех категорий пользователей. 4. Заявка подается в одну определенную категорию ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Модификация Virtuemart 1.1

    Здравствуйте! Требуется выполнить модификацию виртуемарта 1.1 Суть модификации лучше всего проиллюстрирует ссылка http://www.arlekindecor.su/index.php?view=goods&amp;collection_id=119 Надо сделать так же, только лучше :) То есть так должна выглядеть страница browse, Так ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад