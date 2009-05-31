Необходимо для сайта korchun.ru создать красивое горизонтальное меню на ajax с возможностью подменю и красивым выпадающим эффектом. Меню будет выводится в правом верхнем углу. Ваши предложения.
Добавить элемент в готовое Java приложение(для IE)
Есть маленькое приложение java для Internet Explorer в виде .class файла.
Надо дописать программу так, чтобы она принимала параметр через IE
ICQ для связи 47 51 017 четыре пять
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