Добавить элемент в готовое Java приложение(для IE)

$50
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Закрыт3 заявки126 просмотров

Есть маленькое приложение java для Internet Explorer в виде .class файла.

Надо дописать программу так, чтобы она принимала параметр через IE

ICQ для связи 47 51 017 четыре пять

Java
16 лет назад
Rister
Максим 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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